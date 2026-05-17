Guterres aplaude la prórroga del alto el fuego pactado por Israel y Líbano y pide el cese inmediato de cualquier ataque

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres - Europa Press/Contacto/Bianca Otero

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha celebrado este sábado la extensión durante 45 días del alto el fuego alcanzado a mediados de abril por Israel y Líbano, al tiempo que ha exigido a las partes el fin de toda agresión y el cumplimiento del Derecho Internacional.

"El jefe de la ONU acoge con satisfacción el anuncio de la prórroga de 45 días del cese de hostilidades tras las conversaciones facilitadas por Estados Unidos entre Israel y Líbano", reza un comunicado oficial emitido este sábado por el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq.

Asimismo, el representante de la organización ha reiterado el apoyo de la misma a "todos los esfuerzos para poner fin a las hostilidades y aliviar el sufrimiento de las comunidades a ambos lados de la Línea Azul", frontera de facto entre ambos países.

"Naciones Unidas está comprometida a apoyar todos los esfuerzos diplomáticos para promover la plena aplicación de la resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad", diseñada para poner fin a la guerra entre Israel y Hezbolá, concluye la nota tras subrayar la importancia de que "todos los actores (...) respeten plenamente el cese de las hostilidades, cesen cualquier ataque posterior y cumplan en todo momento con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional, incluido el Derecho Internacional Humanitario".

Este viernes, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Tommy Pigott, anunció en sus redes sociales que "el cese de hostilidades (entre Líbano e Israel) se prorrogará 45 días para permitir que se sigan realizando avances" entre las partes.

Asimismo, la cartera diplomática estadounidense convocó para los próximos 2 y 3 de junio una nueva ronda de "negociaciones", la cuarta entre ambos países desde la reactivación del conflicto, si bien adelantó para el 29 de mayo una "ronda de negociaciones sobre seguridad en el Pentágono con delegaciones militares" de las dos partes.