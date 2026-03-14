Guterres avisa que "no hay solución militar" para Líbano y llama al ejercicio de la diplomacia

Antonio Guterres visita Líbano acompañado del primer ministro Nawaf Salam, a 14 de marzo de 2026 - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha avisado este sábado de que no existe solución militar alguna que resuelva el conflicto entre Israel y Hezbolá, que necesita obligatoriamente de una salida diplomática para estabilizar la situación en Líbano.

"No existe una solución militar; solo la diplomacia, el diálogo y la plena aplicación de la Carta de Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad", ha declarado Guterres, de visita en Beirut, donde se ha reunido con las principales autoridades del país, comenzando por el presidente, Joseph Aoun.

"Las vías diplomáticas están disponibles, incluso a través de mi Coordinadora Especial para Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, y a través de Estados Miembros clave", ha recordado Guterres en medio de las renovadas hostilidades entre Hezbolá e Israel y el fracaso de un alto el fuego pactado en noviembre de 2024 y que, según el Gobierno libanés, el Ejército israelí ha violado cientos de veces.

Israel, por contra, esgrime que estos ataques eran necesarios porque las milicias seguía actuando en el sur de Líbano a pesar del cese de hostilidades, ahora mismo disuelto en medio de la guerra de Irán, el gran mecenas regional del grupo chií.

Guterres ha lamentado el fracaso de este alto el fuego, cuya responsabilidad ha atribuido a ambos bandos. "No resolvió todos los problemas pendientes ni se respetó plenamente y, si bien las partes reiteraron su compromiso, persistieron las violaciones del mismo por parte de los dos", ha indicado.

"El acuerdo de noviembre de 2024 brindó un alivio significativo y ofreció una nueva oportunidad para avanzar en el diálogo político. Lamentablemente, esa oportunidad no se aprovechó por completo", ha añadido.

Tras pedir a Hezbolá que entregue de una vez las armas al Gobierno libanés y de exigir a Israel que respete la integridad del país y abandone sus posiciones en el sur libanés, Guterres ha terminado su comparecencia on un mensaje a la comunidad internacional: "Intensificad vuestro compromiso".