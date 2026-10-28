Guterres, "consternado" por el choque de Toledo, extiende sus condolencias a España y a las familias

Imagen de archivo del siniestro de Urda (Toledo) a 28 de octubre de 2026 - Juan Carlos Lucas / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se ha declarado "consternado" por la colisión de esta mañana de dos trenes de alta velocidad en Toledo y trasladado sus condolencias a los afectados y al Gobierno español.

Guterres, a través de su portavoz, Stéphane Dujarric, ha manifestado su "profunda tristeza" y "consternación" por el siniestro, que ha dejado por ahora 68 muertos y 15 heridos muy graves.

El secretario general de la ONU "extiende sus más profundas condolencias a las familias de las víctimas, así como al pueblo y al Gobierno de España", en una nueva manifestación de apoyo a las transmitidas por decenas de líderes internacionales.