Guterres evita expresarse sobre una iniciativa de la ONU para abrir el estrecho de Ormuz

El secretario general de la ONU, António Guterres - Europa Press/Contacto/Lev Radin

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéfane Dujarric, ha eludido este lunes manifestarse sobre una posible iniciativa liderada por la ONU para el suministro de bienes por el estrecho de Ormuz, bloqueado en estos instantes por Irán en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

"Hemos sido testigos de las especulaciones en los medios de comunicación sobre una posible iniciativa liderada por la ONU en torno al estrecho de Ormuz (...) No alimentaremos estas especulaciones y seguiremos trabajando con discreción", ha asegurado en un breve comunicado el portavoz de António Guterres, alegando que "hay demasiado en juego.

Dujarric ha querido recordar que durante los preparativos de la Iniciativa de cereales del Mar Negro --un acuerdo entre Ucrania, Rusia, Turquía y Naciones Unidas tras la invasión rusa de Kiev para permitir la exportación de trigo y fertilizantes durante la guerra-- "el silencio fue la mejor opción" y se ha limitado a indicar que el dirigente portugués "mantiene un contacto muy frecuente con altos funcionarios de la región y de fuera de ella".

Sus palabras llegan horas después de que la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, haya planteado establecer una misión europea o incluso una organizada por la ONU para mantener abierto el estrecho de Ormuz.

"El cierre del estrecho de Ormuz es realmente peligroso para los suministros de petróleo y de energía hacia Asia. El 85% del petróleo y el gas que pasan por el estrecho de Ormuz se dirigen a países asiáticos, pero también es problemático para los fertilizantes. Así que hablamos con António Guterres sobre cómo hacer que esto suceda", ha explicado en declaraciones a los medios antes del Consejo de Asuntos Europeos (CAE) en Bruselas.