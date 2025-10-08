Guterres pide abstenerse de "cualquier forma de violencia" tras el ataque al convoy del presidente de Ecuador

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha pedido este miércoles a todos los actores en Ecuador que se abstengan de "cualquier forma de violencia" y ha instado a llevar a cabo "un diálogo inclusivo para resolver sus diferencias de forma pacífica" tras el ataque al convoy del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

"El secretario general condena los actos de violencia ocurridos ayer en Ecuador contra la caravana del presidente Daniel Noboa y mantiene su profunda preocupación por la situación en medio de las protestas en curso", ha señalado su portavoz, Stéphane Dujarric, en una rueda de prensa.

Asimismo, el jefe de la ONU ha "subrayado la importancia de salvaguardar las instituciones democráticas, defender el Estado de derecho y respetar los Derechos Humanos, incluyendo el debido proceso", según ha indicado su portavoz desde Nueva York.

Las autoridades ecuatorianas han detenido a cinco personas sospechosas de participar en el ataque al convoy presidencial, recibido con piedras a su paso por la provincia de Cañar, si bien la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, aseguró también la presencia de "signos de balas".

Las autoridades ecuatorianas han adelantado que los sospechosos serán procesados por delitos de intento de asesinato contra el presidente, lo que supone penas de entre diez y trece años de cárcel. El ministro del Interior, John Reimberg, ha advertido de que aquellos que pretenden "desestabilizar" el país, sea cual sea su papel, "se enfrentarán sin excepción a todo el peso de la ley".