Guterres pide ante el Consejo de Seguridad una "desescalada inmediata" de la guerra en Ucrania: "No es sostenible"

Archivo - El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en la sede de la ONU en Nueva York, EEUU - Europa Press/Contacto/Mark Garten

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha hecho este jueves un "llamamiento directo" ante el Consejo de Seguridad a una "desescalada inmediata y sostenida" de la guerra entre Rusia y Ucrania, reclamando un alto el fuego "total e incondicional" y un mayor grado de diplomacia ante una situación que actualmente, ha subrayado, "no es sostenible".

"El personal humanitario ha sido atacado. Continúan las graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario. El número de víctimas sigue aumentando", ha alertado Guterres, apuntando tanto a territorio ruso, donde habría "un número creciente de víctimas civiles, incluidos niños", como a Ucrania, donde "en los primeros cuatro meses de este año, han muerto más civiles que en el mismo periodo de 2025, 2024 o 2023".

De hecho, el balance de víctimas civiles en Ucrania desde febrero de 2022 ascienden a más de 15.000, "entre ellos casi 800 niños", ha advertido el secretario general citando informaciones verificadas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

Mientras tanto, "el frente está prácticamente congelado, con enjambres de drones causando numerosas bajas", y la infraestructura civil "está siendo destruida a gran escala, especialmente la energética", ha subrayado.

"Esto podría prolongarse indefinidamente. Pero la dirección de la guerra --la escalada y la intensificación que presenciamos-- corre el riesgo de descontrolarse", ha manifestado el dirigente portugués, que ha mostrado su alarma por las "consecuencias desconocidas e imprevistas" que podría derivar de la citada escalada.

Por ello, ha considerado que "el rumbo actual no es sostenible" y ha hecho un "llamamiento directo" ante los Estados miembros del Consejo reivindicando la urgencia de un cambio de trayectoria y de la detención de "la espiral de muerte".

"Lo que se necesita ahora es una desescalada inmediata y sostenida (...), un alto el fuego total e incondicional (...), más diplomacia", ha alegado Guterres antes de presentar como última reclamación la creación de "las condiciones para una paz justa, duradera e integral, en consonancia con la Carta de Naciones Unidas, el Derecho Internacional y las resoluciones de la ONU".

"La elección es clara. La responsabilidad es clara. El momento de la paz es ahora", ha concluido.

Su llamamiento ha coincidido en el mismo día en el que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha advertido sobre el repunte del conflicto entre Rusia y Ucrania y ha reclamado a ambas partes una vuelta a la mesa de negociaciones para "poner fin al sufrimiento" a causa de la guerra, desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.