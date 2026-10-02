Guterres pide moderación ante las "crecientes tensiones" en el Cuerno de África

El presidente de Etiopía, Taye Atske Selassie, ante la 81 Asamblea General de la ONU - Marek Ladzinski / Zuma Press / Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha advertido este viernes de las "crecientes tensiones" en el Cuerno de África, después de que Eritrea y Etiopía hayan roto relaciones diplomáticas y en medio de la ofensiva lanzada por el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) en territorio etíope, que amenaza con escalar a un conflicto en esta parte del continente africano.

"Nos preocupan las crecientes tensiones entre los países del Cuerno de África en un momento en el que la unidad, el diálogo y la cooperación son tan urgentemente necesarios para fomentar la paz y la estabilidad en la región", ha señalado en palabras de su portavoz, Stéphane Dujarric.

En rueda de prensa desde Nueva York, el diplomático portugués ha emplazado a "todos" los países de la zona a actuar "con moderación, se abstengan de cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones y se comprometan a resolver sus diferencias a través del diálogo".

Sus declaraciones llegan un día después de que las autoridades de Etiopía anunciaran el cierre de su Embajada en Asmara y la expulsión de diez diplomáticos eritreos de su territorio, alegando "acciones hostiles" por parte del país vecino, que respondió rompiendo las relaciones diplomáticas con Adís Abeba.

Horas después del anuncio, el Ejecutivo etíope declaró persona non grata a un diplomático de la Embajada de Egipto, dándole un plazo de 48 horas para abandonar el país, tras lo que El Cairo actuó en reciprocidad.

La semana pasada, el jefe del Ejército etíope, el mariscal de campo Birhanu Julan, acusó a Egipto, Sudán y Eritrea de respaldar la nueva alizanza de grupos opositores, algunos de ellos armados, para derrocar al primer ministro, Abiy Ahmed, "desestabilizar y debilitar" al país.

El TPLF lanzó a finales de septiembre una "guerra defensiva" frente a las tropas federales de Etiopía alegando "la intensificación de la invasión (...) por parte del autocrático y genocida régimen del Partido de la Prosperidad (PP) de Abiy contra el pueblo de Tigray", después de semanas de tensiones y aumento de los ataques a pesar del acuerdo de paz firmado en 2022 en Sudáfrica.

El citado pacto, alcanzado en Pretoria tras dos años de guerra en el norte de Etiopía, implicó que Tigray quedara en manos de un gobierno provisional aceptado por las autoridades federales del país. Sin embargo, a principios de mayo el TPLF se hizo con el control de las autoridades regionales, lo que provocó unas tensiones y acusaciones cruzadas sobre incumplimientos de los términos de lo pactado.

En octubre de 2025, Etiopía acusó a Eritrea de trabajar con una facción del TPLF para "lanzar una guerra" en su contra, después del conflicto entre 2020 y 2022, en el que Eritrea respaldó a las tropas gubernamentales frente al grupo rebelde tigriña.