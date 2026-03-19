Guterres pone en valor el multilateralismo en encuentros con Costa y Von der Leyen antes de la cumbre de la UE

Archivo - El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - European Commission/EU Council/d / DPA - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se ha reunido este miércoles con los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, con quienes ha abordado las relaciones entre la ONU y la Unión Europea, así como el estado general del multilateralismo y las guerras abiertas en Ucrania y Oriente Próximo, en la víspera de la celebración de una cumbre del Consejo Europeo que acogerá debates sobre ambos conflictos.

"Guterres ha agradecido a Von der Leyen el apoyo de la Comisión a Naciones Unidas", reza el comunicado difundido por la portavocía del secretario general, que apunta también a un intercambio de opiniones sobre la cooperación entre las instituciones que ambos representan "y sobre el estado general del multilateralismo".

Asimismo, han examinado la guerra en Ucrania y la situación en Oriente Próximo, marcada por la ofensiva sorpresa lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero y las represalias emprendidas por Teherán en la región.

El encuentro ha sido destacado como "oportuno" por Von der Leyen, quien ha señalado a través de redes sociales que las repercusiones del conflicto en Oriente Próximo "son globales". "Es nuestra responsabilidad trabajar por la desescalada y una solución diplomática", ha apuntado en un mensaje en el que también ha mostrado el compromiso de la UE "con el respeto al Derecho Internacional y la construcción de un mundo donde prevalezca la cooperación multilateral".

En cuanto a la reunión entre Guterres y su tocayo y connacional portugués Costa, el dirigente de la ONU ha agradecido al líder del Consejo Europeo su apoyo tanto a Naciones Unidas como al multilateralismo, al tiempo que han abordado la cooperación entre las dos instituciones en diversos asuntos globales y los conflictos bélicos abiertos en Ucrania y Oriente Próximo.

A este respecto, Costa ha descrito como "un placer dar la bienvenida" a Guterres a fin de "debatir el proceso de reforma en curso ONU 80 (impulsado por el secretario general), la difícil situación internacional y cómo podemos actuar juntos para defender mejor el multilateralismo".

"Uno de los mayores logros de la humanidad fue la construcción de un orden multilateral basado en normas, anclado en la Carta de Naciones Unidas y en la propia Organización", ha destacado el presidente del Consejo Europeo, que ha asegurado que "la UE siempre apoyará a la ONU para hacerla más fuerte y eficaz".

El encuentro entre los líderes de Naciones Unidas y de la Unión Europea se ha producido en la víspera de una cumbre del Consejo Europeo en la que los dirigentes de los 27 Estados miembro de la UE buscarán fórmulas para contener la escalada de los precios energéticos, derivada de la guerra en Oriente Próximo y del bloqueo de Irán de la principal ruta marítima para el paso de petróleo y gas del mundo, el estrecho de Ormuz.

Otro de los principales puntos de la cumbre será la escalada del conflicto en Oriente Próximo y las violaciones del Derecho Internacional, un tema que se abordará en un almuerzo con el propio Guterres, con quien podrán discutir la posibilidad de una mecanismo para garantizar la libertad de navegación en el citado paso que une los golfos Pérsico y de Omán.