Guterres traslada a Araqchi su "profunda preocupación" por los efectos de la guerra de Irán en la región

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha transmitido su "profunda preocupación" por las repercusiones regionales de la guerra de Irán en una conversación telefónica con el ministro de Exteriores del país centroasiático, Abbas Araqchi.

El dirigente portugués "ha expresado su profunda preocupación por las repercusiones regionales y el impacto del conflicto actual en la economía mundial" durante una llamada que ha mantenido este martes con Araqchi.

Guterres ha recordado asimismo "la necesidad de que todas las partes respeten plenamente el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario, y se abstengan de cualquier ataque contra la población civil y las infraestructuras civiles", según ha indicado en un breve comunicado la Oficina de su portavoz, Stéphane Dujarric.

Por su parte, el jefe de la diplomacia iraní ha incidido en que los ataques de Estados Unidos e Israel contra su territorio han tenido como objetivos "infraestructuras civiles, incluyendo escuelas, hospitales, zonas residenciales, así como edificios y monumentos históricos; acciones que se consideran una clara violación del Derecho Internacional y los principios fundamentales del Derecho Humanitario".

En este sentido, ha pedido a Guterres que la comunidad internacional y sus instituciones "condenen firme y explícitamente estos actos", según ha indicado el propio Araqchi en redes sociales.

Durante la llamada, el ministro ha insistido en el derecho de Teherán a defenderse de una guerra que ha tachado de "impuesta", alegando que las autoridades iraníes ya "advirtieron a todos los actores" regionales de que, en caso de un ataque de Washington contra su territorio, las bases del país norteamericano en Oriente Próximo serían "inevitablemente" atacadas.

Araqchi ha defendido esta postura como parte de la "legítima defensa" y los estándares del Derecho Internacional, así como de la "responsabilidad fundamental e inludible" que constituye para la República Islámica la "defensa de la seguridad y la vida" de sus ciudadanos.