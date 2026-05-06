Hallado muerto el juez del juicio en apelación por corrupción a la esposa del expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol

Archivo - El expresidente de Corea del Sur Yoon Suk Yeol (izquierda) y su esposa, Kim Keon Hee, durante las elecciones presidenciales de 2025 (archivo) - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El juez que presidió el juicio en apelación por corrupción contra la ex primera dama de Corea del Sur Kim Keon Hee ha sido hallado muerto este miércoles cerca de un tribunal de la capital, Seúl, según han confirmado las autoridades, que por ahora no se han pronunciado sobre las causas de su fallecimiento.

La Policía ha localizado el cuerpo del juez, Shin Jong O, en un parterre situado cerca del complejo del Tribunal Superior de Seúl, después de recibir una alerta cerca de una hora antes, tal y como ha recogido la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Los agentes han abierto ya una investigación en torno al incidente, incluida la posibilidad de que el juez saltara al vacío desde el edificio, después de que se hallara una presunta nota de suicidio en el lugar, un extremo sobre el que las autoridades tampoco han dado detalles.

Shin fue el juez que presidió el proceso en apelación contra Kim, esposa del expresidente Yoon Suk Yeol, un juicio en el que el tribunal elevó de 20 meses a cuatro años la pena de prisión contra la ex primera dama tras declararla culpable de un entramado para la manipulación bursátil y de aceptar regalos de lujo de la Iglesia de la Unificación.

Sin embargo, fue absuelta de las acusaciones de haber favorecido a la exdiputada Kim Young Sun, del Partido del Poder Popular (PPP), durante las elecciones parlamentarias de 2022, a cambio de sondeos favorables a su marido Yoon en las presidenciales de ese año.

La Fiscalía había pedido 15 años de prisión en contra de la mujer del destituido Yoon, condenado a cadena perpetua por la declaración de la ley marcial a finales de 2024, anulada varias horas después por la Asamblea Nacional, que aprobó una resolución exigiendo su retirada.

El expresidente surcoreano, que ha sido condenado a otras penas de prisión por diversos casos abiertos a raíz de la polémica decisión, se enfrenta a otra petición de 30 años de cárcel de la Fiscalía, que le acusa de poner en riesgo al país con el envío de drones de combate a Corea del Norte en 2024.