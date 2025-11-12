Hallados los cuerpos de 19 de los 20 muertos y la 'caja negra' del avión turco siniestrado en Georgia

Archivo - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, durante una rueda de prensa en la capital de Hungría, Budapest (archivo) - Marton Monus/dpa - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha confirmado este miércoles que los equipos de rescate han logrado hallar los cuerpos de 19 de los 20 muertos a causa del siniestro de un avión de carga del Ejército turco en Georgia, cerca de la frontera con Azerbaiyán, así como la 'caja negra' del aparato.

Erdogan ha señalado durante una reunión con representantes del gubernamental Partido Justicia y Desarrollo (AKP) que "los trabajos en el lugar del accidente están siendo supervisados de cerca" y que "las investigaciones necesarias se realizarán de forma meticulosa para aclarar todos los aspectos del incidente", según ha informado la agencia estatal turca de noticias, Anatolia.

Así, ha advertido a la población sobre posible desinformación que circula en torno al siniestro y ha pedido no dar credibilidad a aquellos que llevan a cabo "política sucia", al tiempo que ha expresado sus condolencias a los familiares de las víctimas y ha honrado a los 20 muertos en el siniestro.

"Las autoridades georgianas están dando todo el apoyo necesario y la cooperación es del más alto nivel, mientras que nuestros hermanos azeríes han prestado además también todo tipo de asistencia", ha manifestado el mandatario turco, horas después de que se confirmara el fallecimiento de todos los ocupantes del C-130 del Ejército.

La aeronave ha sido hallada a apenas cinco kilómetros de la frontera con Azerbaiyán, en el municipio de Sighnaghi de la región georgiana de Kajetia, a donde el ministro de Interior de este país, Geka Geladze, se ha desplazado con su segundo en la cartera, Roni Meskhi, y varios agentes para trabajar en las labores de rescate.