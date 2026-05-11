Hallados seis cadáveres en un vagón de carga de un tren en Texas, cerca de la frontera con México

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han hallado los cadáveres de seis personas dentro de un vagón de carga de un tren en la ciudad de Laredo, situada en el estado de Texas, cerca de la frontera con México, lo que ha llevado a la apertura de una investigación para intentar esclarecer el suceso.

Joey Baeza, portavoz de la Policía de Laredo, ha indicado que el hallazgo fue realizado en primera instancia por un trabajador durante una inspección, quien se puso en contacto con la Policía. Los agentes desplazados a la zona pudieron confirmar que las seis personas que estaban en su interior habían fallecido.

Así, ha resaltado en declaraciones al portal de noticias 24/7 Laredo que las víctimas de este "muy trágico suceso" son cinco hombres y una mujer, sin querer dar detalles sobre la situación, dado que la investigación está en su fase preliminar.

El tren está gestionado por Union Pacific, que opera a través de la frontera entre Estados Unidos y México. La compañía se ha mostrado entristecida por el suceso y ha recalcado que está colaborando con los investigadores, según ha recogido la cadena de televisión estadounidense CNN.