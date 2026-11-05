Hallan muerto en un hotel de Berlín al viceprimer ministro de Baviera, Hubert Aiwanger

Archivo - El viceprimer ministro y ministro de Economía del estado alemán de Baviera, Hubert Aiwanger. - Thomas Bartilla / Zuma Press / Europa Press

BERLIN 5 Nov. (DPA/EP) -

El viceprimer ministro y ministro de Economía del estado alemán de Baviera, Hubert Aiwanger, ha sido hallado muerto a los 55 años en una habitación de hotel en Berlín durante la tarde del miércoles, según ha informado la Fiscalía de la capital alemana.

El cuerpo sin vida del político fue localizado en el Hotel Neuer Fritz de la capital germana. Aiwanger tenía previsto intervenir en el acto de inauguración de una oficina en Berlín de los Electores Libres (Freie Wähler) --formación de la que era líder tanto a nivel estatal como nacional--, pero canceló su presencia por motivos de salud antes de que fuera encontrado inconsciente en su estancia.

La Fiscalía de Berlín y la Policía han abierto una investigación para esclarecer las causas y las circunstancias exactas del fallecimiento, así como para descartar la intervención de terceras personas. "Las circunstancias concretas en las que fue hallado no pueden revelarse por el momento debido a razones vinculadas con la investigación", ha señalado un portavoz del ministerio público, confirmando que se prevé ordenar la autopsia del cadáver.

Tras conocerse la noticia, el ministro-presidente de Baviera, Markus Söder, ha declarado en redes estar "profundamente conmocionado" por lo ocurrido. "La muerte repentina de Hubert Aiwanger es una tragedia absoluta. Todos estamos profundamente conmocionados. Nuestros pensamientos están ahora con su familia y sus hijos", ha manifestado el líder bávaro, un mensaje difundido también por el Gobierno regional.

Aiwanger asumió la jefatura del grupo parlamentario de los Electores Libres en Baviera en 2008. En 2018, la formación entró en el Gobierno de coalición con la Unión Social Cristiana (CSU), cargo que le llevó a la vicepresidencia regional y a la cartera de Economía.