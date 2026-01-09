Hamás acusa a EEUU de "encubrir" los ataques israelíes en Gaza

Tiendas de campaña de palestinos desplazados en Jan Yunis, en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Mohammed Salama

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha acusado este viernes a la Administración de Donald Trump de "encubrir" los ataques israelíes en la Franja de Gaza después de que en las últimas horas hayan muerto al menos trece palestinos en ataques perpetrados por el Ejército de Israel bajo "pretextos inventados".

El portavoz de Hamás, Basem Naim, también ha señalado como culpable del "fracaso" del plan de paz formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump, al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien ha insistido en "renegar de sus compromisos" y "escalar la situación en el terreno" a fin de volver a la guerra.

Naim ha argumentado que el primer ministro israelí busca "sabotear el acuerdo" para "salvarse a sí mismo" y a su partido político en el marco de los casos de corrupción que pesan en su contra, según ha recogido el diario 'Filastin', afín a Hamás.

El portavoz de Hamás ha reiterado que la escalada de Israel "plantea serias dudas" a los mediadores, mientras que ha incidido en que el grupo "ha respetado todas sus obligaciones" en virtud del acuerdo y que "está listo" para el inicio de la segunda fase.

Según un informe de la Defensa Civil de Gaza, al menos trece palestinos, incluyendo cinco niños, murieron el jueves en varios ataques de las fuerzas israelíes sobre el enclave palestino, donde han muerto más de 71.300 personas desde los ataques del 7 de octubre de 2023.