Hamás alerta sobre las inundaciones en Gaza provocadas por las fuertes lluvias y pide incrementar la ayuda

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha alertado este viernes de que cientos de tiendas de campaña de personas desplazadas han quedado inundadas por las fuertes lluvias en la Franja de Gaza y ha pedido a la comunidad internacional incrementar la ayuda para aliviar el sufrimiento de la población de cara al invierno.

El portavoz de Hamás, Hazem Qasem, ha pedido "responsabilidad moral, humanitaria y jurídica" a la comunidad internacional ante un "desastre" que ha empezado a agravarse aún más en el enclave palestino tras las lluvias torrenciales registradas este viernes.

"La continua incapacidad de los países árabes, islámicos e internacionales para proporcionar ayuda a Gaza ante este desastre y la llegada del invierno tienta a la ocupación a intensificar el asedio a Gaza y aumentar el sufrimiento de su pueblo de forma catastrófica", ha asegurado, según 'Filastin', diario afín a Hamás.

Según el portavoz de la Defensa Civil en Gaza, Mahmud Basal, las casas agrietadas y que se encuentran en mal estado corren riesgo de derrumbe, mientras que son necesarias cerca de 450.000 tiendas de campaña para acoger a los desplazados en Gaza.

En este sentido, ha denunciado que el Gobierno de Israel sigue "imponiendo estrictas restricciones" a la entrada de ayuda "en contra de lo estipulado" en el marco del acuerdo sobre la aplicación de la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, elevaron el jueves a 260 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada del alto el fuego el 10 de octubre, un periodo en el que además se han registrado 632 heridos y se han recuperado 533 cuerpos en zonas a las que antes no se podría acceder por la presencia de tropas israelíes o por los ataques del Ejército.