Hamás aplaude los ataques de Irán y los hutíes de Yemen contra Israel en respuesta a sus "crímenes"

Archivo - Un miembro de las Brigadas Ezeldín al Qasam, brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), durante una liberación de rehenes israelíes en la Franja de Gaza (archivo) - Abed Rahim Khatib/dpa - Archivo

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha aplaudido este lunes los ataques lanzados en las últimas horas por Irán y los hutíes de Yemen contra Israel por sus "crímenes" contra los palestinos en la Franja de Gaza y Cisjordania, así como contra la población de Líbano.

"Valoramos enormemente la respuesta iraní y yemení a la entidad sionista por sus crímenes contra Líbano y su noble pueblo", ha dicho el grupo, que ha resaltado que "ante los crímenes de la ocupación sionista y su continua agresión contra el pueblo en Gaza, Cisjordania y Jerusalén, así como contra el hermano pueblo libanés, detener esta agresión sionista y sus crímenes persistentes se ha convertido en una prioridad urgente".

"Esto requiere la solidaridad de diversas partes de la región y del mundo, ya que resulta evidente que la entidad sionista y su comportamiento agresivo e indiscriminado son la causa de todas las tensiones en la región y de sus graves repercusiones en el ámbito internacional", ha sostenido, según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

Así, ha explicado que Israel "ha demostrado con su continuada agresión contra Gaza, Líbano e Irán, así como por su traición y desprecio a sus compromisos y acuerdos firmados", que "no respeta las normas ni se ciñe a los entendimientos", motivo por el que ha explicado que "sus políticas agresivas representan una constante amenaza" para Oriente Próximo.

"La agresión sionista contra Gaza, Líbano e Irán no se dirige únicamente contra estas partes, sino que constituye un ataque contra toda la nación y sus capacidades", ha argüido el grupo islamista palestino, que ha reclamado "unidad" para "disuadir a la ocupación y frenar su creciente agresión".

En esta línea, Basem Naim, un alto cargo del brazo político de Hamás, ha reseñado que el ataque de Irán en respuesta a los bombardeos israelíes contra la capital de Líbano, Beirut, "reflejan los grandes cambios en las ecuaciones en el conflicto y el establecimiento de unas nuevas normas de actuación".

"El enemigo ya no es el iniciador ni el que tiene la ventaja, capaz de manipular y salir impune bajo la protección estadounidense", ha argüido Naim. "El futuro será más brillante para la región y la nación (palestina) si gestionamos bien este momento", ha zanjado.