Hamás aplaude la decisión de Petro de expulsar a la legación diplomática de Israel en Colombia

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha aplaudido este jueves la decisión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de expulsar del país a "toda" la legación diplomática de Israel tras la detención de dos colombianas que iban a bordo de la Global Sumud Flotilla, interceptada durante las últimas horas en aguas internacionales cuando intentaban llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

"Aplaudimos la decisión del presidente colombiano de expulsar a los miembros de la misión diplomática sionistas en su país y cancelar el acuerdo de libre comercio con la ocupación en respuesta al crimen de interceptar la flotilla cuando iba a Gaza para romper el injusto bloqueo impuesto por el Ejército de ocupación fascista", ha dicho el grupo.

Así, ha ensalzado "las posiciones del Gobierno colombiano y del presidente Gustavo Petro" y "sus pasos contra las criminales políticas sionistas y en apoyo a los derechos del pueblo palestino, especialmente ante la brutal guerra de exterminio" en la Franja, según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

"Pedimos a los países árabes e islámicos y a todos los países del mundo que adopten las medidas necesarias para castigar y aislar a la ocupación y para presionarla para que detenga sus crímenes contra nuestro pueblo, nuestra tierra y nuestros lugares sagrados", ha zanjado el grupo islamista palestino.

El comunicado ha sido publicado después de que Petro anunciara su decisión y denunciara que las activistas colombianas fueron "detenidas en aguas internacionales", después de adelantar la suspensión del Tratado de Libre Comercio con Israel por la ofensiva militar contra la Franja de Gaza, que deja ya más de 66.200 palestinos muertos, según las autoridades del enclave, controladas por Hamás.