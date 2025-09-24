Hamás aplaude el embargo de armas de España a Israel y pide un "boicot exhaustivo" a nivel internacional

Columnas de humo tras varios ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra el barrio de Tel al Haua, en la ciudad de Gaza, situada en el norte de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

El grupo destaca "el compromiso moral y político de España frente a las atrocidades y los crímenes de guerra" de Israel en Gaza

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha aplaudido este miércoles la decisión del Gobierno de España de aprobar un embargo de armas a Israel, impuesto como parte de un paquete de nueve iniciativas por la ofensiva lanzada por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, y ha pedido al resto de países un "boicot exhaustivo" contra el país.

"La aprobación por parte del Gobierno de España de un embargo de armas total contra la criminal ocupación sionista refleja el compromiso moral y político de España frente a las atrocidades y los crímenes de guerra que están siendo cometidos contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza", ha dicho, antes de agregar que supone "un paso importante" de cara a "presionar" al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, al que tilda de "criminal de guerra", para que "detenga esta guerra de exterminio y limpieza étnica".

Así, el grupo islamista palestino ha pedido al resto de países del mundo que activen "un boicot exhaustivo contra la entidad sionista canalla", con el objetivo de "aislarla a nivel legal, político y económico", según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

Hamás ha afirmado que estos pasos son necesarios "para evitar la continuación del genocidio y la limpieza étnica" y "para apoyar la justicia de la causa palestina y el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y el establecimiento de su Estado palestino independiente, con Jerusalén como capital".

El Consejo de Ministros español aprobó el martes el decreto-ley por el cual se consolida jurídicamente el embargo de armas a Israel, si bien el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicó que el Gobierno se ha reservado la posibilidad de acordar excepciones puntuales en base al "interés general".

En concreto, el real decreto prohíbe la compra y la venta de materiales de defensa, así como de otros productos y tecnologías de doble uso a Israel. Asimismo, prevé la denegación del tránsito por puertos españoles y por el espacio aéreo de cualquier tipo de combustible con destino a Israel que pueda tener un uso final militar, si bien fuentes gubernamentales han aclarado que no afectaría a las bases estadounidenses de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) que se rigen por un convenio suscrito entre España y Estados Unidos.

Por otra parte, prohíbe la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados y la publicidad destinada a la comercialización de dichos bienes en España, haciéndose extensiva la prohibición de publicidad también a los servicios prestados procedentes de los asentamientos.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 65.400 palestinos muertos y 167.000 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.