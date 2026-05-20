Hamás carga contra "la insistencia" de la región somalí de Somalilandia de "normalizar" lazos con Israel

Archivo - El presidente de la región separatista somalí de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdulahi - OFICINA DEL PRESIDENTE DE SOMALILANDIA - Archivo

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha cargado duramente este miércoles contra "la insistencia" de la región somalí de Somalilandia de establecer lazos diplomáticos con Israel, primer país en reconocer la independencia del territorio, después de que el embajador somalilandés presentara credenciales y de que Hargeisa anunciara que la Embajada estará situada en la ciudad de Jerusalén.

"Rechazamos y condenamos en los términos más firmes la insistencia de la región separatista de Somalilandia de continuar con los procedimientos de normalización con la entidad criminal sionista y su intención de abrir una embajada en el Jerusalén ocupado", ha dicho el grupo islamista palestino a través de un comunicado.

Así, ha subrayado que "esta peligrosa transgresión supone un ataque flagrante contra los derechos del pueblo palestino y un claro sesgo en favor de los proyectos sionistas de judaización de la tierra y los lugares santos palestinos", antes de incidir en que "estos pasos inaceptables suponen una violación del consenso árabe e islámico en apoyo a los derechos del pueblo palestino".

"Pedimos que la región separatista dé marcha atrás inmediatamente en este fallido proceso de normalización y que no dé a la entidad sionista fascista ninguna cobertura política o moral, especialmente ante el aumento de su aislamiento internacional y el incremento de los casos legales contra sus líderes criminales por crímenes de guerra y genocidio contra el pueblo palestino", ha argumentado, según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

En esta línea, ha reclamado a la Liga Árabe y a la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) que adopten "medidas inmediatas y decisivas" para evitar que Somalilandia "continúe con estos pasos inválidos e ilegítimos" y "dar un paraguas protector a nivel político y diplomático a Jerusalén y todos los territorios ocupados palestinos, haciendo frente a cualquier intento de socavar el consenso árabe e islámico sobre la causa palestina".

El comunicado ha sido publicado después de que Mohamed Hagi, designado por Somalilandia como su 'embajador' en Israel, anunciara el martes que "la Embajada de la República de Somalilandia estará ubicada en Jerusalén". "La Embajada abrirá pronto, mientras que Israel establecerá su Embajada en Hargeisa, reflejando una creciente amistad, respeto mutuo y cooperación estratégica entre ambos pueblos", reseñó en un mensaje publicado en redes sociales.

El traslado de Embajadas o la apertura de legaciones en Jerusalén --iniciado en 2018 por Estados Unidos, durante el primer mandato de Donald Trump a la Casa Blanca-- ha sido criticado por las autoridades palestinas y por la mayoría de la comunidad internacional. La ONU considera que rompe de forma unilateral el 'statu quo' para la ciudad, cuyo estatus final debe ser resuelto a través de las negociaciones directas de paz.

Hagi, quien encabezará la primera y única embajada de Somalilandia a nivel mundial, presentó sus credenciales el lunes al presidente de Israel, Isaac Herzog, en medio de los pasos diplomáticos acometidos durante los últimos meses, firmemente criticados también por Somalia, que exige que se respeten su integridad territorial y el Derecho Internacional y la Unión Africana (UA).

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reconoció oficialmente a Somalilandia el 26 de diciembre de 2025, con lo que Israel se convirtió en el primer país del mundo en aceptarlo como un Estado independiente, después de declarar unilateralmente su independencia en 1991, un hecho no reconocido por la comunidad internacional.

Somalilandia mantenía ya ciertos contactos diplomáticos con varios países del mundo --entre ellos Etiopía y Emiratos Árabes Unidos (EAU), además de Israel--, si bien ningún miembro de Naciones Unidas había reconocido su independencia. De hecho, un memorando de entendimiento firmado en enero de 2024 por Etiopía y Somalilandia --que garantizaría a Adís Abeba el acceso al mar Rojo a cambio de un porcentaje de su aerolínea nacional, Ethiopian Airlines, y el futuro reconocimiento de la región-- desató una gran crisis diplomática entre Somalia y Etiopía.