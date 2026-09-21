Hamás condena la decisión de EEUU de no expedir visados a Abbas para ir a la Asamblea General de la ONU

Archivo - El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, durante una visita oficial a Italia en diciembre de 2025 (archivo) - Matteo Nardone / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha condenado este lunes la decisión del Gobierno de Estados Unidos de no conceder un visado al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, y otros altos cargos palestinos para desplazarse a Nueva York para participar esta semana en la Asamblea General de Naciones Unidas.

"Condenamos y denunciamos la decisión de la Administración estadounidense de negar por segundo año consecutivo los visados de entrada a la delegación palestina que iba a ir a Nueva York para participar en los trabajos de la Asamblea General de Naciones Unidas", ha señalado el portavoz del grupo islamista palestino, Hazem Qasem.

Así, ha recalcado que la decisión "supone una flagrante violación de as normas y acuerdos internacionales que regulan el trabajo de la sede de la ONU", antes de subrayar que "supone un nuevo paso en la política de sesgo total en favor de la ocupación sionista".

Qasem ha sostenido además que la decisión, criticada igualmente por el Gobierno palestino y por Al Fatá, el partido de Abbas, supone además "un intento de evitar que se traslade (en un foro internacional) la justa narrativa palestina", según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

La condena de Hamás llega días después de que el Ministerio de Exteriores palestino criticara que la decisión es Washington es "injustificada" y argumentara que "socava los esfuerzos para reconstruir la confianza, reforzar las relaciones palestino-estadounidenses, y avanzar hacia una solución de dos Estados".

El Departamento de Estado estadounidense anunció la semana pasada que seguirá denegando visados a los miembros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y la Autoridad Palestina por la "falta de reformas" pactadas con Washington y por "actividades continuas que socavan las perspectivas de paz".