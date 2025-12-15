Hamás confirma la muerte del 'número dos' de sus milicias en la Franja de Gaza a manos de Israel

Equipos afiliados al brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qassam, ante vehículos del CICR en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha confirmado este domingo la muerte de Raad Saad, jefe de la división de operaciones de las Brigadas Ezzeldin al Qassam, un día después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciara el ataque aéreo en el que ha matado al 'número dos' de esta milicia.

"Lamentamos la pérdida del gran líder Raad Saad, Abu Muaz, uno de los líderes más destacados de Al Qassam, junto con varios de sus compañeros: Riad al Laban, Abdul Hay Zqout y Yahya al Kayali", ha señalado en un comunicado difundido por el diario 'Filastín', afín al grupo, en el que ha destacado que los cuatro "fallecieron fieles a su compromiso" con el pueblo palestino.

En particular, de Saad ha subrayado sus "más de 35 años" de trayectoria en el seno de Hamás y "al frente de" su brazo armado, "presente en los campos de la resistencia, contribuyendo a la construcción y el desarrollo de las capacidades de Al Qassam y reforzando su fuerza cualitativa".

"El comandante Raad Saad no solo fue un luchador en el campo de batalla y un destacado comandante militar, sino también un hombre del Corán, un modelo de conducta (...) y un defensor de los círculos de educación religiosa, que crearon una generación piadosa en la Franja de Gaza, una generación que abrazó los versículos del Corán con una sincera disposición al sacrificio y la entrega frente al enemigo criminal", ha agregado Hamás.

Por su parte, las Brigas Al Qassam han condenado el asesinato de Saad en un comunicado difundido también a través de 'Filastín' en el que han acusado a Israel de haber "cruzado todos los límites". "Está ignorando el 'plan (del presidente estadounidense, Donald) Trump', y Trump y los mediadores deben asumir la responsabilidad de estas graves transgresiones y esta agresión reiterada contra nuestro pueblo, nuestros combatientes de la resistencia y nuestros líderes", han agregado.

En la misma nota, han defendido su "derecho a responder (y a) defendernos por todos los medios" tras la muerte del responsable militar, quien ya tiene reemplazo, si bien no han precisado de quién se trata. "Hoy anunciamos que la dirección de Al Qassam ha nombrado a un nuevo comandante para llevar a cabo las tareas que desempeñaba nuestro jefe, el mártir Abu Muaz, y afirmamos que nuestra lucha no se detendrá y que el asesinato de nuestros líderes no nos debilitará, sino que nos hará más fuertes, más firmes y más decididos a continuar el camino que ellos trazaron con su sangre", han declarado.

Saad fue alcanzado por el impacto de un proyectil lanzado por el Ejército israelí cuando viajaba en un vehículo cerca del cruce de Nabulsi, en el suroeste de la ciudad de Gaza, junto a las otras cuatro víctimas.

En un comunicado el pasado sábado, la oficina de Netanyahu aseguró que "Saad fue uno de los arquitectos de la masacre del 7 de octubre, y actualmente está involucrado en la reconstrucción de la organización terrorista, planificando y ejecutando ataques contra Israel y reconstruyendo una fuerza de ataque, en flagrante violación de las reglas de alto el fuego y los compromisos de Hamás de respetar el plan del presidente Trump".

Netanyahu denunció además que "en lugar de fomentar la desmilitarización, estaba implicado en el rearme para perpetrar atentados terroristas". El comandante fallecido era considerado como la mano derecha del actual líder de las milicias de Hamás en el enclave palestino, Izz al Din Haddad.

El dirigente israelí señaló además que el ataque contra Saad fue ejecutado en represalia a la explosión de un artefacto que ha dejado heridos a dos militares israelíes en la Línea Amarilla de Gaza, que delimita las posiciones actuales del Ejército israelí en el enclave.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego en la Franja de Gaza, el pasado 11 de octubre, han muerto un total de 391 personas, una cifra que asciende a 70.663 teniendo en cuenta el inicio de la ofensiva militar israelí sobre el enclave palestino, el 7 de octubre de 2023.