Hamás critica "el silencio y la inacción" internacional ante la expansión de asentamientos en Cisjordania

Archivo - Un edificio en construcción en el asentamiento de Givat Zeev - LV YINGXU / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha advertido este lunes contra la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania y ha criticado "el silencio y la inacción" de la comunidad internacional ante estas acciones, contrarias al Derecho Internacional.

"Advertimos del peligro de la creciente expansión de los asentamientos en la Cisjordania ocupada, cuya última manifestación fue la emisión de órdenes y notificaciones para confiscar miles de dunams --un dunam equivale a mil metros cuadrados-- de tierras ciudadanas en las gobernaciones de Tubas y Yenín, como parte de un plan de anexión y desplazamiento que tiene como objetivo nuestra tierra y nuestra pueblo", ha dicho el grupo islamista.

Así, ha recalcado que "estas decisiones representan una peligrosa escalada de la política de expansión de asentamientos e imposición de hechos sobre el terreno en Cisjordania", al tiempo que ha cargado contra "el fracaso de la comunidad internacional a la hora de contener a la ocupación y detener sus planes agresivos".

"Estas medidas, destinadas a apoderarse de las tierras de nuestro pueblo bajo endebles pretextos militares y de seguridad, representan una flagrante violación del Derecho Internacional y un ataque contra el derecho histórico e inalienable de nuestro pueblo a su tierra, un derecho al que nuestro pueblo no renunciará, sin importar los sacrificios", ha subrayado.

En este sentido, ha pedido a la población palestina de Cisjordania que muestre "perseverancia y resiliencia" y que "se aferre a su tierra y sus derechos", incluida "la activación de todos los medios de confrontación y herramientas de resistencia", tal y como ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

"Pedimos que la comunidad internacional y los pueblos libres del mundo asuman sus responsabilidades y tomen medidas urgentes para detener estas violaciones y exigir responsabilidades a la ocupación por sus continuos crímenes contra nuestro pueblo y nuestra tierra", ha apostillado Hamás.

El Derecho Internacional considera ilegales todos los asentamientos en los Territorios Palestinos Ocupados, si bien el Gobierno de Israel hace diferencia entre aquellos a los que ha dado permiso y los que no, que son los únicos que considera contrarios a la ley, a pesar de las críticas internacionales y los pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en este sentido.