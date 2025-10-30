Hamás defiende su compromiso con el acuerdo de alto el fuego al entregar a rehenes y acusa a Israel de violarlo

Un convoy de la Cruz Roja transporta los restos de un rehén entregado por Hamás - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha defendido este jueves tras haber entregado los restos de dos rehenes que sigue comprometido con el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza y, por contra, ha acusado a Israel de violarlo con ataques contra el enclave y la obstrucción a la ayuda humanitaria.

"La entrega de los cuerpos de los prisioneros hoy confirma nuestro compromiso con el acuerdo de alto el fuego, a pesar de las continuas violaciones de la ocupación, que obstruye sistemáticamente el acceso a los cuerpos de sus prisioneros al continuar sus bombardeos y asesinatos", ha dicho el portavoz de Hamás, Hazem Qasem.

También ha hecho hincapié en que las autoridades israelíes "no están cumpliendo con su obligación de permitir el ingreso de suficiente ayuda a la Franja de Gaza, y (la población) continúa sufriendo hambruna", según declaraciones recogidas por el diario 'Filastín', afín a Hamás.

"Esperamos que el acuerdo se mantenga a pesar de las violaciones", ha manifestado, antes de exigir a la Administración de Donald Trump que "obligue" a Israel a cumplir con los términos del pacto. Por su parte, ha confirmado a los mediadores que harán "todo lo posible por recuperar los cuerpos" de los rehenes "lo antes posible".