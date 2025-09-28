Hamás desmiente a Trump y afirma no haber recibido su nueva propuesta de alto el fuego

Palestinos de la Franja de Gaza portan los cadaveres de sus familiares, muertos por los ataques de Israel. - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Hamás ha afirmado que no ha recibido ninguna propuesta de alto el fuego del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que este asegurara hace un par de días que se habría logrado un principio de acuerdo y de que medios publicaran algunos de los puntos de dicho plan.

"Hamás no ha recibido el plan del presidente estadounidense Donald Trump para un alto el fuego en la Franja de Gaza, mientras las fuerzas israelíes amplían su agresión sobre la ciudad de Gaza", ha confirmado el grupo palestino en un comunicado en el que ha negado que lo que han venido aseverando algunos medios.

Así, ha descartado que hayan acordado liberar a todos los rehenes israelíes a cambio de cientos de prisioneros palestinos, así como la retirada gradual de las tropas israelíes de la Franja de Gaza, tal y como publicó el diario 'Haaretz', que añadió como parte del plan de Trump el fin de Hamás en Gaza.

Un acuerdo, remarca Hamás, al que ni las propias autoridades israelíes han hecho mención y que aparece en vísperas de la reunión de este lunes entre Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ha dado muestras suficientes de no querer poner fin a la guerra.

El plan de Washington fue presentado a varios países de mayoría musulmana en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebra estos días en Nueva York. El propio Trump afirmó que tanto Hamás como el Gobierno israelí están al corriente de estas conversaciones.