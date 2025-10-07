Hamás dice que "la batalla continúa" dos años después de los ataques del 7-O y la ofensiva de Israel en Gaza

Archivo - Miembros del brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), las Brigadas Ezzeldín al Qassam (archivo) - AHMAD HASABALLAH / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Afirma que los ataques "siguen proyectando sombras a nivel político y militar en la región y el mundo"

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha destacado este martes que "la batalla continúa" dos años después de los ataques del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza y ha recalcado que "las repercusiones siguen proyectando sombras a nivel político y militar en la región y el mundo".

El grupo islamista palestino ha resaltado en un comunicado que sus ataques, llamados oficialmente 'Inundación de Al Aqsa', supusieron "un gran punto de inflexión en el clima político y militar en la región" y marcaron "la primera línea en el camino hacia la liberación de Palestina".

"Dos años después, el enemigo continúa su guerra brutal contra nuestro resiliente pueblo palestino, cometiendo masacres contra civiles indefensos en medio de un vergonzoso silencio y complicidad internacional y un fracaso árabe sin precedentes", ha lamentado, según ha recogido el portal palestino de noticias The Palestinian Information Center.

"Dos años de dolor, injusticia, opresión, gran sufrimiento y elevados costes, mientras que el ojo de la resistencia sigue mirando a la libertad de Jerusalén, la mezquita de Al Aqsa y toda Palestina", ha subrayado, al tiempo que ha ensalzado "la valentía de los hijos e hijas del país a la hora de hacer frente a los ocupantes extranjeros".

Así, ha hecho hincapié que la población palestina "sigue arraigada en su tierra, aferrándose a sus derechos legítimos, ante los planes de liquidación y desplazamiento forzoso". "Durante dos años, nuestro pueblo ha sacrificado a un gran número de sus hijos y líderes como mártires en el camino hacia la libertad", ha destacado.

Hamás ha recordado entre ellos a altos cargos del grupo como Yahya Sinwar, Salé al Aruri y Mohamed al Deif, si bien también ha tenido palabras para el histórico líder del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Hasán Nasralá, muerto en septiembre de 2024 en un bombardeo de Israel contra la capital de Líbano, Beirut.

"Son dos años de resiliencia legendaria por parte de la valiente resistencia palestina, ante el rostro de la ocupación colonial más brutal conocida por la humanidad. Dos años y la bandera de nuestro pueblo no ha caído. Dos años y la fortaleza no ha sido rota y nuestras posiciones no nos han sido arrebatadas", ha esgrimido.

En esta línea, ha manifestado que la población palestina usa desde hace dos años "sus armas legítimas en defensa de sus principios y derechos nacionales, ante la injusticia y arrogancia sionista". "Desde hace dos años portamos en nuestras mentes y corazones Gaza, Palestina y su pueblo, su dolor, opresión, sufrimiento y esperanza y avanzamos con ellos hacia Jerusalén y la mezquita de Al Aqsa", ha zanjado.

Mahmud Mardaui, alto cargo del brazo político de Hamás, ha subrayado además que los palestinos "ejercieron su derecho natural" a la "resistencia" durante los ataque del 7 de octubre de 2023, que llegaron "tras décadas de masacres, persecución y acoso, generación tras generación", según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

"No fuimos a Sudamérica, Norteamérica o África a combatir a los sionistas. Son ellos los que ocuparon nuestra tierra, mataron a nuestros hijos y mujeres y destruyeron los pilares de nuestra patria", ha apuntado en su mensaje, publicado con motivo del segundo aniversario de los citados ataques --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según Israel-- y la posterior ofensiva israelí.

La ofensiva de Israel contra la Franja ha dejado hasta la fecha más de 67.100 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de denuncias sobre un genocidio en el territorio por las acciones de las tropas israelíes, que han causado una enorme devastación en Gaza.