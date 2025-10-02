Hamás dice que la intercepción israelí de la flotilla a Gaza constituye un acto "de piratería y terrorismo marítimo"

Manfiestación en Italia en contra de la intercepción israelí de la flotilla a Gaza - Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUM / DPA

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha condenado este miércoles la intercepción por parte del Ejército de Israel de la Global Sumud Flotilla cuando estaba aproximándose a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria y ha manifestado que constituye un acto de "piratería".

"La intercepción por parte de la Armada israelí de los barcos de la flotilla en aguas internacionales y la detención de activistas y periodistas que los acompañan constituyen un ataque traicionero, un delito de piratería y terrorismo marítimo contra civiles", reza un comunicado recogido por el diario 'Filastín', vinculado al grupo.

Hamás ha recordado que estas acciones "se suman al negro historial de crímenes de la ocupación" y ha asegurado que "se trata de un brutal ataque contra activistas" internacionales que se encontraban en una misión humanitaria "urgente" para entregar ayuda de emergencia al pueblo palestino "asediado" en Gaza, "que ha sido sometido a genocidio y hambruna sistemática durante dos años".

"Condenamos enérgicamente este ataque brutal lanzado por el Ejército enemigo contra la flotilla, y afirmamos que la intercepción por parte de Israel es un acto criminal que debe ser condenado por todas las personas libres del mundo", ha manifestado, antes de aplaudir la "valentía" de los activistas y "su determinación para romper el asedio" al pueblo palestino.

En este contexto, ha hecho un llamamiento a la población de otros países para que organicen protestas y huelgas con el fin de "denunciar este crimen, expresar la indignación internacional y condenar los ataques" de Israel, así como "exigir su cese inmediato". También ha trasladado el llamamiento a la ONU y a la comunidad internacional "para que asuman sus responsabilidades".

El Ejército israelí ha interceptado hasta el momento tres barcos pertenecientes a la flotilla, el 'Alma', 'Adara' y 'Sirius'. En los que viajaban la activista sueca Greta Thunberg, el brasileño Thiago de Avila o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, así como más de una decena de ciudadanos españoles, según ha confirmado la flotilla. Está previsto que los detenidos sean trasladados al puerto de Asdod.

La iniciativa humanitaria ha denunciado el lanzamiento de cañones de agua por parte del Ejército de Israel contra algunas de sus embarcaciones, que se encuentran a tan solo 70 millas del enclave palestino. También han sufrido interferencias en las comunicaciones y la conexión en directo de su travesía, que se ha ido a negro reiteradas verdes.