Hamás y los hutíes de Yemen lamentan la muerte de Alí Lariyani en Irán

Archivo - Milicianos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Ciudad de Gaza - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y los rebeldes hutíes de Yemen, ambos aliados de Irán en Oriente Próximo, han lamentado este miércoles la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Alí Lariyani, en un bombardeo de Estados Unidos e Israel en Irán.

"La agresión contra Irán es un crimen que alcanza a toda la región y amenaza su seguridad y estabilidad", ha manifestado Hamás en un comunicado recogido por el diario 'Filastín', próximo al grupo, que asegura llorar la muerte de Lariyani, asesor de seguridad del difunto líder iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y una de las figuras más influyentes en la cúpula de Irán. Con motivo de su muerte, el grupo ha querido recordar su "postura honorable" sobre la causa del pueblo palestino.

Así, desde el Movimiento han renovado su solidaridad con la República Islámica frente a la "agresión" a su territorio por parte de Estados Unidos e Israel, a los que responsabiliza de las serias repercusiones que está teniendo la misma en Oriente Próximo, donde Irán ha lanzado ataques contra varios de sus vecinos del Golfo.

Por su parte, los rebeldes hutíes han lamentado también la muerte del jefe de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, junto a la de Lariyani, a los que han descrito como "mártires" de la causa por la libertad en contra de la "tiranía" de Estados Unidos e Israel, en un comunicado publicado por el canal de televisión Al Masira, vinculado a los hutíes.

Estas muertes fortalecerán la "determinación" de Irán en su guerra contra Estados Unidos e Israel, han asegurado los hutíes, que han acusado a estos dos países de atacar a la República Islámica por su "apoyo a la causa palestina" y su "rechazo a la hegemonía" israelí y norteamericana en la región.

En este sentido, han señalado que la ofensiva lanzada contra Irán, el 28 de febrero, por Estados Unidos e Israel se enmarca en un plan de este último para asegurar el "control absoluto" de la región bajo el pretexto de "cambiar Oriente Medio", han asegurado.