El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. - Ssgt Madelyn Keech/U.S. Air / Zuma Press / Europa

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha sido recibido este miércoles en el Palacio de Miraflores por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, donde ha firmado un nuevo acuerdo de cooperación militar.

Se trata de la primera visita de un alto cargo del Gobierno de Donald Trump al país tras la captura de Nicolás Maduro en enero de este año. Hegseth ha sido recibido con honores a su llegada, que no había sido anunciada previamente.

La escala en la capital venezolana forma parte de una gira por la región que llevará al jefe del Pentágono también a Colombia este mismo miércoles, Ecuador y posiblemente Honduras.

Este nuevo acuerdo de seguridad y cooperación militar llega en un momento en el que Estados Unidos está llevando a cabo una controvertida campaña en aguas del Caribe y el este del Pacífico contra supuestas embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas, que ha dejado al menos 240 muertos desde septiembre de 2025.

Asimismo, es de esperar que el encuentro sirva para seguir redefiniendo la nueva relación bilateral entre Washington y Caracas tras la captura de Maduro, preso en una cárcel de Nueva York mientras se enfrenta a acusaciones de narcotráfico y tortura sistemática.