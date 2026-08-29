Hegseth niega las informaciones que señalan su intención de presentarse a las elecciones de 2028

Archivo - El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth - Europa Press/Contacto/A1c Amori Greer/Us Air

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha desmentido este sábado las informaciones que apuntaban a su intención de competir por la presidencia del país en las elecciones de 2028.

"Es 100% falso. Se lo dijimos a NBC, pero simplemente mienten utilizando "fuentes" anónimas. Mi único trabajo: hacer al Departamento de Guerra grande de nuevo", ha afirmado Hegseth en un mensaje difundido en sus redes sociales personales.

El desmentido se produce después de que la cadena norteamericana NBC publicara este viernes, citando fuentes cercanas, que el titular de Defensa había abordado con su círculo más íntimo una eventual candidatura presidencial.

La polémica surge en pleno debate interno en las filas republicanas sobre la sucesión política, después de que el periódico The Washington Post revelara que el presidente Donald Trump habría manifestado en privado a donantes del partido su preferencia por el vicepresidente JD Vance como candidato para los comicios de 2028, mientras que el propio Trump no oculta su deseo de volver a postularse --e incluso luce habitualmente el lema Trump 2028 en sus mítines-- pese a que la Constitución estadounidense le prohíbe explícitamente optar a un tercer mandato..