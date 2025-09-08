Heridas 15 personas en un ataque contra un autobús en uno de los cruces de entrada a Jerusalén

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos 15 personas han resultado heridas este lunes a causa de un ataque contra un autobús en un cruce en una de las entradas a la ciudad de Jerusalén, según han confirmado los servicios de emergencia israelíes, que han señalado que cinco de las víctimas se encuentran en estado "grave".

El servicio de emergencias Magen David Adom (Estrella de David Roja) ha señalado en su cuenta en Telegram que "alrededor de 15 personas han resultado heridas" en el tiroteo, registrado en el cruce de Ramot, antes de resaltar que cinco de ellas han sido hospitalizadas con heridas de bala.

Según las informaciones recogidas por la emisora pública israelí, Kan, el ataque ha sido perpetrado por dos personas armadas que han logrado subirse a un autobús antes de abrir fuego contra los pasajeros antes de ser tiroteados por la Policía, si bien por ahora no hay confirmación oficial de este extremo.