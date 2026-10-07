Heridas siete personas en un ataque con arma blanca en una escuela en el este de Polonia

Archivo - Un coche de la Policía de Polonia durante una protesta en la capital, Varsovia (archivo) - Neil Milton / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas han resultado heridas este miércoles a causa de un ataque con arma blanca perpetrado en una escuela en la ciudad polaca de Ostroleka (este), según ha confirmado la Policía, que ha afirmado que los agentes han detenido ya al presunto atacante.

La Policía de Mazowsze ha indicado en un comunicado que el sospechoso, de 19 años, ha sido detenido poco después del incidente, en el que el asaltante agredió a varias personas en los alrededores del colegio y en su interior, sin que por ahora haya más detalles al respecto.

"Los agentes están en estos momento en el lugar llevando a cabo una investigación y estableciendo la secuencia de los acontecimientos", ha manifestado a través de redes sociales. La localidad se encuentra unos 120 kilómetros al noreste de la capital, Varsovia, y a orillas del río Narew.