Herido un soldado israelí en un ataque contra un puesto del Ejército en el centro de Cisjordania

Archivo - El embajador de Israel en EEUU, Yechiel (Michael) Leiter- Will Oliver - Pool via CNP / Zuma Press / Europa P

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, ha anunciado este miércoles que su hijo, reservista del Ejército israelí, ha resultado herido a causa de un ataque perpetrado por un hombre palestino en Cisjordania que ha sido abatido a tiros.

El diplomático ha confirmado en sus redes sociales que su hijo Neria Leiter está siendo atendido en el Hospital Shaare Zedek de Jerusalén. "Agradezco a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al equipo médico que en estos momentos luchan por la vida de Neria (...) Neria necesita un milagro", ha señalado.

El embajador ha indicado que su hijo ha prestado servicio al Ejército israelí durante "cientos de días en diversos frentes" desde los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del 7 de octubre de 2023.

"El terrorismo palestino pretende desarraigar al pueblo de Israel de su tierra. Ellos eligen la muerte; nosotros elegimos la vida", ha zanjado Leiter.

El presidente y el primer ministro de Israel, Isaac Herzog y Benjamin Netanyahu, ya han trasladado sendos mensajes deseando la "pronta" recuperación de Neria Leiter y mostrando su apoyo al embajador y sus familiares.

De acuerdo a las autoridades israelíes, el ataque ha tenido lugar en el puesto de control en el centro de Cisjordania, en donde se unen las carreteras procedentes de Beit Ur y Ramala con la autopista Jerusalén-Tel Aviv.

El agresor, subido a un coche, aceleró hacia un vehículo patrulla del Ejército estacionado en el citado puesto y atropellando a Neria Leiter, que circulaba junto a un agente de Policía, han apuntado en una nota recogida por el 'Times of Israel'.

Yihad Islámica ha celebrado el suceso que ha considerado como una "heroica operación por un joven palestino" a través del diario 'Filastin', donde ha defendido este tipo de ataques alegando que son "respuesta natural a los crímenes que cometen continuamente" el Ejército, las fuerzas de seguridad y los colonos israelíes contra los palestinos.