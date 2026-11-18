Archivo - Bandera de Jordania en San Petersburgo, Rusia (archivo) - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco militares jordanos han resultado heridos este miércoles tras estrellarse un helicóptero durante unas maniobras en Jordania, según ha confirmado el Ejército, sin que por ahora se hayan esclarecido las causas del suceso.

El Ejército jordano ha apuntado en un comunicado que el aparato, un Black Hawk, se ha estrellado durante los ejercicios, antes de agregar que todos los heridos, entre los que hay uno en estado grave, han sido ya trasladados al Hospital Militar Reina Alia "para recibir el tratamiento necesario".

Asimismo, ha recalcado que "la seguridad de los miembros de las Fuerzas Armadas es su máxima prioridad", al tiempo que ha reclamado a la población que "no difunda rumores" y obtenga la información sobre el incidente "únicamente a través de fuentes oficiales".