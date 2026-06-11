Heridos dos militares de Israel por la explosión de una bomba en la ciudad cisjordana de Yenín

Archivo - Soldados de Israel cerca de la valla de separación en los alrededores de la ciudad cisjordana de Yenín - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos militares de Israel han resultado heridos este jueves, incluido uno de gravedad, a causa de la explosión de un artefacto durante una incursión en la ciudad cisjordana de Yenín, un suceso que ya ha sido aplaudido por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ejército israelí ha afirmado a través de un breve comunicado que el incidente ha tenido lugar durante "una operación antiterrorista" en la localidad, antes de resaltar que "como consecuencia de la explosión, un oficial ha resultado herido de gravedad, mientras que otro soldado ha resultado herido leve".

Hamás, por su parte, ha aplaudido "la operación de activación de un explosivo contra una fuerza militar perteneciente a la criminal ocupación sionista" y ha insistido en que los "crímenes" de Israel "no traerán seguridad o estabilidad, sino que llevarán a más ira y golpes por parte de la valiente resistencia".

"Hacemos un llamamiento a una mayor solidaridad en todos los niveles para afrontar los retos y peligros que afronta Cisjordania, y para apoyar la firmeza de su pueblo frente a la agresión que está sufriendo", ha zanjado el grupo, tal y como ha recogido el portal de noticias Palinfo.