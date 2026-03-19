Heridos dos periodistas de la cadena rusa RT en un ataque de Israel contra Líbano

Archivo - Logo de la cadena de televisión rusa RT. - Europa Press/Contacto/Muhammed Ibrahim Ali

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cadena de televisión rusa RT ha informado este jueves de que el periodista británico Steve Sweeney y un camarógrafo, que no ha sido identificado, han resultado heridos en un ataque perpetrado por las fuerzas israelíes contra zonas del sur de Líbano, donde se encontraban trabajando.

Desde RT han informado de que los dos periodistas están conscientes y han sido trasladados a un hospital de la zona donde reciben tratamiento médico. Ambos habrían sido alcanzados por la metralla tras una explosión cerca del lugar en el que estaban.

El suceso ha tenido lugar cuando se disponían a cruzar un puente en el interior de su vehículo en las inmediaciones de una base militar situada en el sur de Líbano, objetivo de la ofensiva puesta en marcha recientemente por Israel en respuesta al lanzamiento de proyectiles por parte del partido-milicia Hezbolá en respuesta a la ofensiva lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Previamente, el propio Sweeney había informado desde la zona de que la "catástrofe humanitaria se está agudizando" en Líbano, donde "mucha gente duerme en las calles, en sus vehículos y en hoteles y refugios, cuyos aforos se encuentran sobrepasados".

Las autoridades libanesas han elevado a más de 900 los muertos a causa de la oleada de bombardeos y operaciones terrestres lanzadas por Israel en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei en el marco de la ofensiva.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.