Heridos más de diez palestinos por el impacto de un mortero en Gaza que Israel achaca a un error

Daños tras un bombardeo del Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja (archivo)

Alrededor de diez palestinos han resultado heridos este miércoles a causa del impacto de un proyectil de mortero en la ciudad de Gaza, un suceso que el Ejército de Israel ha achacado a un fallo durante el disparo y que se ha prometido a investigar, en medio del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre en el enclave palestino.

Fuentes de los servicios de emergencias gazatíes han elevado a once los heridos, entre ellos varios en estado grave, según ha informado el diario palestino 'Filastin'. Por ahora no se han confirmado muertos, si bien algunos medios han señalado que al menos una persona habría fallecido.

El Ejército israelí ha apuntado en un breve comunicado que el mortero fue disparado "como parte de una operación de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la 'línea amarilla', a la que se replegaron tras el acuerdo en octubre con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para la Franja.

"El mortero disparado durante la operación erró en su objetivo", ha manifestado. "Las afirmaciones sobre víctimas a causa del impacto son conocidas. El incidente está siendo investigado", ha zanjado.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado este mismo miércoles que durante las últimas 24 horas se han confirmado un muerto y un herido, antes de afirmar que desde el inicio del alto el fuego se han documentado 394 muertos y 1.075 heridos, además de haberse recuperado 634 cadáveres en las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes.

"El balance de muertos a causa de la agresión israelí desde el 7 de octubre de 2023 ha aumentado a 70.668 mártires y 171.152 heridos", ha apuntado en su cuenta Telegram, antes de subrayar que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no han podido llegar a ellas hasta ahora".