Hezbolá ataca posiciones israelíes, incluido un cuartel en los Altos del Golán sirios

Agentes de seguridad de Israel inspeccionan una vivienda dañada por ataques de Hezbolá en el norte del país - Europa Press/Contacto

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El partido-milicia chií libanés Hezbolá ha anunciado en la madrugada de este jueves una serie de ataques contra posiciones israelíes, incluidas la base naval de Haifa, en el norte del país, y un cuartel en los Altos del Golán sirios, ocupados por Israel desde 1967.

Así lo ha dicho en una nota emitida a través de la cadena de televisión Al Manar, vinculada al grupo, en la que ha defendido sus ataques con misiles "en respuesta a la agresión israelí que afectó a decenas de ciudades y pueblos libaneses, incluidos los suburbios del sur de Beirut".

Hezbolá ha anunciado asimismo que ha efectuado ataques contra un cuartel militar en los Altos del Golán sirios ocupados por Israel, así como a fuerzas del Ejército israelí en el sur de Líbano, en las localidades fronterizas de Wadi al Asafir, Kfar Kila, Merkaba, Ruwaisat al Alam. Asimismo, han sido objetivos de Hezbolá los municipios israelíes de Metula, Manara y el cuartel de Yiftah.

Poco antes, el grupo chií ha emitido una orden de evacuación en hebreo dirigida a los residentes de todas las localidades del norte de Israel situadas a menos de cinco kilómetros de la frontera con Líbano.

En su declaración, ha asegurado que los bombardeos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra la soberanía de Líbano y que han provocado la destrucción de su infraestructura y el desplazamiento de decenas de miles de libaneses, "no quedarán sin respuesta".

Por su parte, el Ejército israelí ha lanzado en las últimas horas de este jueves una oleada de ataques aéreos en los suburbios del sur de la capital de Líbano, Beirut, contra objetivos de Hezbolá tras emitir órdenes de evacuación para los residentes de hasta cuatro barrios.

"Las FDI han iniciado una ola de ataques en Beirut", ha señalado en un breve comunicado en el que indica que ha empezado a atacar "infraestructura de la organización terrorista" Hezbolá en los suburbios de Beirut, si bien durante la madrugada ha lanzado bombardeos contra distintas localidades de Baalbek, en el este del país,

El Ministerio de Sanidad libanés ha elevado este jueves a 123 los muertos y 683 los heridos a causa de ataques de Israel iniciados este lunes contra el país, especialmente contra su capital, Beirut.