Hezbolá pide a Beirut "rectificar" su relación con Irán ante el "apoyo" frente a los ataques de Israel

Manifestantes agitan una bandera nacional iraní sobre la multitud durante una concentración organizada por el Estado en Irán - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El partido milicia chii Hezbolá ha reclamado este martes a las autoridades de Líbano "rectificar" su relación con Irán y promover los intereses de ambos países, insistiendo en el "apoyo" prestado por Teherán con sus acciones militares "contundentes" en respuesta a los ataques de Israel contra el sur del país.

En un comunicado recogido por la agencia libanesa NNA, el grupo chií ha insistido en que Beirut debe "aprovechar la oportunidad disponible y rectificar su relación oficial con la República Islámica de manera que sirva a los intereses de ambos países, y beneficiarse de este apoyo iraní para lograr los objetivos nacionales".

Según pone de relevancia Hezbolá, los ataques iraníes contra Israel en respuesta al recrudecimiento de los ataques contra Líbano, pese al alto el fuego, "es un mensaje de compromiso moral, político y sobre el terreno de la República Islámica hacia Líbano".

A su juicio la intervención en favor de Líbano "confirma que la estabilidad de la región y sus países radica en realizar todos los esfuerzos posibles para garantizar que los acuerdos se respeten y que el enemigo sionista, antes que nadie, los cumpla".

Así, insiste en que Israel, "con la plena cobertura de la administración estadounidense", "ha ido demasiado lejos" en los "crímenes" contra Líbano, en referencia a la nueva oleada de ataques contra el sur del país, que Tel Aviv justifica en el marco de su campaña contra Hezbolá.

De esta forma defiende que Teherán apoya los "derechos legítimos" libaneses y "asume sus costes materiales y políticos" para defender a Líbano. Esto, según Hezbolá, "confirma una vez más que es Irán quien apoya al Líbano, y no al revés, basándose en sus principios y valores humanitarios, y en la profundidad de la relación histórica entre los pueblos libanés e iraní".

Hezbolá recalca que "Irán siempre ha deseado lo mejor para nuestro país y ha contribuido a apoyar su resistencia para liberar su territorio y reconstruir lo que la agresión sionista destruyó".

A renglón seguido, carga contra el presidente libanés, Joseph Aoun, que ha criticado que Irán usa la situación en Líbano como "moneda de cambio" para sus conversaciones con Estados Unidos incidiendo en que se trata de "acusaciones infundadas" contra el "honorable papel" de Irán en la crisis. "Son totalmente rechazadas porque contradicen la verdad y van en contra de los intereses del Líbano", han añadido.

De esta forma sostiene que la posición de la República Islámica "merece la gratitud de sus autoridades, no la negación ni los insultos deliberados en respuesta a dictados externos".