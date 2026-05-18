Hezbolá reivindica la autoría de un ataque contra "objetivos militares" en el norte de Israel

Archivo - Miembros del partido-milicia chií Hezbolá durante un desfile en la capital de Líbano, Beirut (archivo) - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El partido-milicia chií libanés Hezbolá ha reivindicado este lunes un ataque contra "objetivos militares" del Ejército de Israel en el norte del país, donde ha asegurado que ha "alcanzado una plataforma de la Cúpula de Hierro" cerca de los bosques de la región de Galilea.

"En defensa del pueblo de Líbano y del país, y en respuesta a la violación del enemigo del alto el fuego y ante los ataques perpetrados contra localidades del sur de Líbano, que han provocado muertes entre los civiles, los milicianos de la resistencia han perpetrado un ataque a las 10.00 de la mañana (hora local) contra una plataforma de la Cúpula de Hierro", ha aclarado Hezbolá en un comunicado en el que se ha referido al importante sistema de defensa antiaérea israelí.

Así, ha indicado que a pesar de la tregua declarada entre las partes, ha golpeado a Israel "en represalia por la violación de la tregua", lo cual ha considerado una "victoria", según informaciones recogidas por la cadena de televisión Al Manar, afín al grupo.

Posteriormente, Hezbolá se ha atribuido además la autoría de varios ataques contra un "vehículo de comunicaciones perteneciente al Ejército israelí" en Deir Sirian, en el distrito de Marjayún. Este ataque tuvo lugar sobre las 11.30 (hora local) de este lunes.

A las 14.00, los miembros del grupo han atacado un buldócer del Ejército, un vehículo utilizado por Israel para llevar a cabo actos como el derribo de propiedades y viviendas de palestinos en territorios ocupados.

Desde el 2 de marzo, los ataques de Israel en Líbano han matado a casi 3.000 personas y herido a más de 8.800, según el último balance publicado el miércoles por la Unidad de gestión del riesgo de desastres, dependiente del Consejo de Ministros libanés. Estas cifras, que incluyen 108 trabajadores sanitarios muertos, no han dejado de aumentar pese al alto el fuego, con ataques diarios por parte de las fuerzas israelíes.