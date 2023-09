La hija de Berlusconi califica de "demagógica" la tasa a los beneficios extraordinarios del Gobierno italiano

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La hija mayor del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, la empresaria Marina Berlusconi, ha criticado este viernes el impuesto a los beneficios extraordinarios aprobado por el Gobierno de Giorgia Meloni, una medida que considera "demagógica" y que arriesga el "atractivo" del país para los inversores.

"Entiendo los motivos, pero no son suficientes para superar las muchas dudas que tengo. En primer lugar, no me gusta el término beneficios extraordinarios, lo encuentro engañoso y demagógico. ¿Quién decide qué beneficios se obtienen? ¿Extra?", se ha preguntado la presidenta del holding familiar Fininvest SpA.

Berlusconi cree que ser trata de una medida "que se presta a muchas dudas y críticas" y que puede provocar que Italia deje de ser un país "atractivo" para los inversores extranjeros. "Espero que el Parlamento lo cambie", ha dicho a la salida de una reunión de empresarios en Roma, según recogen medios italianos.

Fininvest posee una participación minoritaria en el proveedor de servicios financieros Banca Mediolanum SpA, que se verá afectado por este medida, anunciada por sorpresa en agosto por el Gobierno de Meloni, que desde entonces ha estado recibiendo críticas por una parte de la comunidad empresarial italiana.

Marina y su hermano, Pier Silvio, han asumido formalmente este mes el control del imperio empresarial valorado en 7.000 millones de euros fundado por su padre, fallecido en julio tras una larga enfermedad y en medio de disputas judiciales.

Aun con todo, Forza Italia, el partido fundado por Berlusconi y miembro de la coalición del Gobierno de Meloni, ha sido la voz más crítica con esta medida, de la cual, ha asegurado, se les ha mantenido al margen, según el nuevo líder de la formación, el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.