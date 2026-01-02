La hija de Kim Jong Un realiza su primera visita pública al mauseoleo de líderes de Corea del Norte

Kim Ju Ae, hija del líder norcoreano Kim Jong Un, en el centro de la imagen - -/KCNA via YNA/dpa

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Kim Ju Ae, la hija del líder norcoreano Kim Jong Un, ha realizado su primera visita pública al Mausoleo de Kumsusan, el lugar donde descansan los restos mortales de la dinastía en un acto que vuelve a poner a la joven ante las cámaras entre especulaciones sobre su futura posición en el Gobierno norcoreano.

La joven, cuya figura está tan restringida que ni siquiera se conoce exactamente su edad (los expertos en el país creen que tiene entre 12 y 13 años) apareció por vez primera ante el público en noviembre de 2022 mientras acompañaba a su padre en la inspección de un misil y, desde entonces, su presencia se ha dosificado con cuentagotas.

Es por ello que la visita que ha realizado este pasado 1 de enero es su aparición de mayor calado por importancia simbólica: Kumsusan es el lugar de último reposo de su bisabuelo y fundador de la República Popular Democrática de Corea (el nombre oficial del país), Kim Il Sung, y de su abuelo y padre del líder norcoreano, Kim Jong Il.

Sin embargo, los medios norcoreanos han querido minimizar en la medida de lo posible su presencia: Kim Ju Ae solo aparece en una foto oficial y ni la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA y ni el órgano portavoz del partido del Gobierno, el 'Rodong Sinmun', la mencionan explícitamente dentro de su recuento de la ceremonia en el Salón de la Vida Eterna.

"Todos los participantes expresaron su firme determinación de defender con inquebrantable lealtad la ideología y el liderazgo del camarada Kim Jong Un y de cumplir con sus responsabilidades y deberes en la vanguardia de la sagrada causa de lograr la prosperidad y el desarrollo ilimitados de la gran República Popular Democrática de Corea y la promoción del bienestar del pueblo", se limitan a proclamar.