El hijo del sah pide a EEUU e Israel que respeten la infraestructura civil iraní ante el ultimátum de Trump a Teherán

Archivo - El hijo mayor del derrocado sah de Irán, Reza Pahlaví - Ali Khaligh/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El hijo mayor del derrocado sah de Irán, Reza Pahlaví, ha pedido este domingo a Estados Unidos y a Israel que "continúen atacando al régimen" iraní y a "su aparato represivo", pero que lo hagan "respetando la infraestructura civil que los iraníes necesitarán para reconstruir" el país, a pocas horas de que se agoten los dos días que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha dado a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, hacer frente a ataques a las centrales eléctricas.

"Les pido al presidente Trump y al primer ministro (israelí, Benjamin) Netanyahu que continúen atacando al régimen y su aparato represivo, respetando la infraestructura civil que los iraníes necesitarán para reconstruir nuestro país", ha solicitado Pahlaví en un mensaje en redes sociales en el que ha defendido que "Irán debe ser protegido", mientras que "el régimen debe ser desmantelado".

El aspirante al trono, en el exilio desde 1979, ha defendido en este sentido que "Irán no es la República Islámica". "La infraestructura civil de Irán pertenece al pueblo iraní y al futuro de un Irán libre", ha manifestado, contrastándola con "la infraestructura de la República Islámica", que ha definido como "la maquinaria de represión y terror utilizada para impedir que ese futuro se convierta en realidad".

"Con el apoyo de Estados Unidos e Israel, y sobre todo con el sacrificio de los patriotas iraníes, la hora de la libertad de Irán está cerca", ha concluido.

Pese a su petición, Donald Trump ha insistido este domingo en el ultimátum de 48 horas dado el sábado en el que insta a Irán a reabrir el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, atacará las centrales eléctricas del país y ha advertido de que habrá "una destrucción total" si se aplica. "Pronto veréis lo que pasa con el ultimátum de las centrales eléctricas. El resultado va a ser muy bueno (...). La destrucción de Irán va a ser total y va a funcionar estupendamente", ha afirmado.