Hillary Clinton acusa a los republicanos de encubrir a Trump por su aparición en los archivos de Epstein

Archivo - La exsecretaria del Tesoro estadounidense Hillary Clinton - Europa Press/Contacto/Nancy Kaszerman - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exsecretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton ha acusado este jueves a los republicanos de la comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de encubrir al presidente Donald Trump por su aparición en los archivos del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

"Si esta comisión se tomara en serio conocer la verdad sobre los crímenes de Epstein, no confiaría en corrillos de prensa para obtener respuestas de nuestro presidente actual sobre su participación; le preguntaría directamente bajo juramento sobre las decenas de miles de veces que aparece en los archivos de Epstein", ha señalado como parte de su testimonio tras ser citada a declarar.

Clinton ha subrayado así que, en vez de cuestionar a Trump, se la ha llamado a testificar a ella "para distraer la atención de las acciones" del magnate republicano y encubrirlas a pesar de los "llamamientos legítimos" a que se pronuncie sobre el caso.

"¿Qué se está reteniendo? ¿Quién está siendo protegido? ¿Y por qué este encubrimiento?", se ha cuestionado Clinton, quien ha difundido su testimonio en sus redes sociales poco antes de que se produzca a puerta cerrada.

"La comisión, liderada por funcionarios electos con un compromiso de transparencia, (si quisiera llegar a la verdad) garantizaría la liberación completa de todos los archivos; que las redacciones de esos archivos protegieran a las víctimas y sobrevivientes, no a los hombres poderosos y aliados políticos", ha argüido.

En este sentido, ha afirmado que la comisión, en ese caso, "llegaría al fondo de las informaciones que apuntan a que el Departamento de Justicia retuvo entrevistas del FBI en las que una superviviente acusa al presidente Trump de crímenes atroces".

"Exigiría que los fiscales de Florida y Nueva York testificaran sobre por qué le dieron a Epstein un trato favorable y eligieron no perseguir a otros que pudieran haber estado implicados", ha indicado, agregando además que pediría testificar al secretario de Estado, Marco Rubio, y la fiscal general, Pam Bondi.

Clinton ha defendido así que estas acciones están diseñadas "para proteger a un partido político y a un funcionario público en lugar de buscar la verdad y la justicia para que las víctimas y supervivientes, así como para el público, que también quiere llegar al fondo de este asunto".

La que fuera candidata a la Presidencia de Estados Unidos ha recordado, además, que la Administración Trump puso fin a la Oficina sobre trata de personas del Departamento de Estado y recortó en un 70% el personal dedicado a asuntos civiles y relaciones exteriores "que trabajaron tan duro para prevenir delitos de trata".

"El informe anual sobre el tráfico, requerido por ley, se retrasó durante meses. El mensaje de la Administración Trump al pueblo estadounidense y al mundo no podría ser más claro: combatir la trata de personas ya no es una prioridad de Estados Unidos bajo la Casa Blanca de Trump", ha sentenciado, añadiendo que esto es una "tragedia" y un "escándalo".

"NO TENÍA CONOCIMIENTO" SOBRE LA ACTIVIDAD CRIMINAL DE EPSTEIN

Por otro lado, ha reiterado que "no tenía conocimiento" de las actividades criminales de Epstein. "No recuerdo haber conocido nunca a Epstein. Nunca volé en su avión ni visité su isla, sus casas o sus oficinas", ha apuntado, agregando que, "como cualquier persona normal", se "horrorizó" cuando supo de sus crímenes.

Clinton ha asegurado que es "incomprensible" que Epstein recibiera un trato de favor en 2008 que le permitió continuar "con sus prácticas depredadoras durante otra década". "Era un individuo atroz, pero no estaba solo. Esto no es algo sensacionalista o un escándalo político. Es un flagelo global con un coste humano inimaginable", ha sentenciado.

El testimonio de la exsecretaria de Estado estadounidense (2009-2013), que también incluirá preguntas de los congresistas, se llevará a cabo a puerta cerrada en Chappaqua, Nueva York, donde los Clinton tienen una casa, si bien la comisión difundirá el vídeo posteriormente.

Su esposo, Bill Clinton, tendrá que declarar este viernes. El expresidente demócrata (1993-2001) aparece en múltiples fotografías publicadas por el Departamento de Justicia en el marco de la difusión de los archivos Epstein, incluyendo una instantánea en un jacuzzi en una propiedad del multimillonario fallecido.

Los demócratas de la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes acusaron el martes al Departamento de Justicia de ocultar archivos relacionados con Epstein que vinculan al presidente, Donald Trump, con un presunto abuso sexual a una menor.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000. El magnate, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --hermano de Carlos III--, el presidente estadounidense, Donald Trump, o el propio Clinton, fue descubierto ahorcado en su celda apenas un mes después de su detención.