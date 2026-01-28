Un hombre rocía con una sustancia química a la congresista demócrata Ilhan Omar durante un discurso en Minneapolis

Archivo - La congresista demócrata Ilhan Omar - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha atacado este martes a la congresista demócrata Ilhan Omar, a la que ha rociado con una sustancia desconocida mientras comparecía ante el Ayuntamiento de Minneapolis para criticar las redadas policiales de la Administración de Donald Trump contra la inmigración en el estado de Minnesota.

La representante, de origen somalí, ha asegurado en redes sociales que se encuentra "bien", después de que un desconocido se haya acercado al atril desde donde estaba dando un discurso y haya tratado de rociarla mediante una jeringa, tras lo que ha sido detenido por agentes de Policía local presentes en la sala.

"Soy una superviviente, así que este pequeño agitador no va a intimidarme para que deje de hacer mi trabajo. No dejo que ganen los matones", ha zanjado Omar, antes de manifestar su agradecimiento por el apoyo recibido de sus "increíbles electores". "Minnesota es fuerte", ha agregado.

Tras el suceso, Omar ha retomado su intervención en la que estaba pidiendo la destitución de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y la abolición del Servicio de Control de Aduanas e Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) tras la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales desplegados en Minneapolis para emprender redadas antiinmigración.

"Esta es la realidad que gente como esa no entiende: Somos fuertes en Minnesota y nos mantendremos resilientes ante cualquier cosa que nos lancen. Tranquilos todos, voy a terminar mi discurso", ha señalado ante los asistentes.

El atacante ha sido acusado por un cargo de agresión en tercer grado, según un informe de la Policía recogido por la cadena de televisión local KARE 11, afiliada de CNN.

El alcalde de la localidad, el demócrata Jacob Frey, ha tachado lo sucedido de "inaceptable" y ha señalado que "la violencia y la intimidación no tienen cabida en Minneapolis".

"Podemos estar en desacuerdo sin poner en peligro a las personas. Este tipo de comportamiento no será tolerado en nuestra ciudad", ha reclamado, también en X, donde ha afirmado que "(le) alegra que" la congresista "se encuentre bien" y ha manifestado su agradecimiento por la "rápida respuesta" de la Policía ante el ataque.