Hombres armados dejan decenas de muertos y secuestrados en varios ataques en el oeste de Nigeria

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Nigeria han confirmado por el momento la muerte de al menos 26 personas y un número indeterminado de secuestrados después de que hombres armados atacaran varias comunidades y prendieran fuego a múltiples viviendas en el oeste de Nigeria, concretamente en el estado de Níger.

"El 14 de febrero de 2026, alrededor de las 6.00 horas (hora local) se recibió un informe que indicaba que, alrededor de las 3.00 horas (hora local), presuntos bandidos invadieron la aldea de Tunga-Makeri a través del distrito de Shafachi, Gobierno local de Borgu. Durante el ataque, seis personas perdieron la vida", ha indicado el portavoz de la Policía del estado de Níger (Nigeria), Wasiu Abiodun, sobre el primero de los ataques en declaraciones recogidas por el diario 'Punch'.

Tras esta primera acometida, los atacantes avanzaron hacia otras zonas a lo largo de la jornada ante la poca resistencia de las fuerzas de seguridad y continuaron incendiando viviendas y hasta una estación de policía.

El periódico nigeriano 'The Sun' ha informado de que los líderes del Gobierno local de Borgu instaron a las autoridades de Nigeria hace pocos días a que aumentaran la seguridad en la zona, lo que podría relacionar este ataque con una advertencia.