Honduras abandona el Grupo de La Haya en pro de ejercer una política exterior "autónoma" y "equilibrada"

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras ha anunciado este miércoles su decisión de retirarse del denominado Grupo de La Haya, que promueve acciones contra la ofensiva de Israel en Gaza, en aras de ejercer una política exterior "soberana, autónoma y equilibrada".

Con esta decisión, que tiene "efecto" desde la presente fecha, la Administración hondureña busca "evitar adscribirse" a bloques "cuyas dinámicas puedan comprometer la independencia de criterio" que, ha asegurado en un comunicado el Gobierno, "debe caracterizar" a su acción exterior, según ha expresado la cartera en un comunicado difundido en redes sociales.

"Honduras reafirma su compromiso irrestricto con el Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario, la protección de la población civil en todo contexto de conflicto armado y el pleno respeto a los derechos humanos", ha asegurado la Administración centroamericana, reiterando su respaldo al "multilateralismo, solución pacífica de las controversias y a la promoción de una paz justa y duradera en Oriente Próximo".

Esta decisión ha sido celebrada por la embajada de Israel en Tegucigalpa, quien asegurando que el Grupo de La Haya fue constituido "bajo una orientación ideológica extrema" ha valorado que el país apueste por una política exterior "basada en el respeto al derecho internacional, el diálogo constructivo y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con países aliados".