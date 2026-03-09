HRW acusa a Israel de lanzar fósforo blanco sobre áreas residenciales del sur de Líbano

Archivo - Humo en el sur de Líbano en el distrito de Marjayun (Archivo) - Europa Press/Contacto/Taher Abu Hamdan - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha acusado este lunes al Ejército de Israel de lanzar fósforo blanco a principios del mes de marzo sobre áreas residenciales de una localidad ubicada en el sur de Líbano, en violación del Derecho Internacional, en el marco de su renovada ofensiva contra el partido-milicia chií Hezbolá.

"El uso ilegal de fósforo blanco por parte del Ejército israelí sobre áreas residenciales es extremadamente alarmante y tendrá consecuencias terribles para los civiles", ha expresado en un comunicado el investigador de HRW en Líbano, Ramzi Kaiss, quien ha recordado que sus efectos pueden causar heridas o quemaduras que provocan "sufrimiento de por vida" o incluso la muerte.

El fósforo blanco --una sustancia química dispersa en proyectiles de artillería, bombas y cohetes que se enciende cuando se expone al oxígeno-- se puede usar para múltiples propósitos, entre ellos marcar objetivos, enviar señales o incluso atacar directamente a personal y material militar.

No obstante, su uso indiscriminado en zonas densamente pobladas es ilegal en virtud del Derecho Internacional. La ONG ha afirmado que las preocupaciones sobre su uso en zonas pobladas se ve ampliada por la técnica usada en los vídeos sobre estos ataques ya que, dependiendo de la altitud y ángulo de la explosión, exponen a más población y estructuras a daños potenciales que cuando el estallido tiene lugar en tierra.

La ONG ha verificado hasta siete fotografías que probarían su lanzamiento en el sur de Líbano. En concreto, una de ellas mostraba al menos dos municiones de fósforo blanco lanzadas el 3 de marzo por artillería sobre un barrio residencial en la localidad de Yohmor. La forma de la nube de humo era "totalmente consistente" con este tipo de municiones --específicamente la serie M825 de 155 milímetros-- al estallar en el aire.

Previamente, el portavoz del Ejército israelí, Avichai Adrai, había pedido a los residentes de Yohmor y otras 50 localidades de la zona "evacuar inmediatamente" sus hogares y alejarse a una distancia no menor de 1.000 metros en el marco de la nueva ofensiva iniciada el pasado 2 de marzo contra Hezbolá.

La ONG también ha verificado y geolocalizado fotografías publicadas en redes sociales sobre las 11.34 y las 13.36 horas (hora local) del 3 de marzo por los servicios de emergencias civiles en Yohmor que mostraban a trabajadores apagando incendios en tejados de edificios residenciales y en un coche. El análisis realizado por HRW concluyó que las llamas fueron provocadas por las cuñas de fieltro características de estos proyectiles.

HRW --que ya documentó el uso generalizado de fósforo blanco por parte del Ejército israelí entre octubre de 2023 y mayo de 2024 en las aldeas fronterizas del sur de Líbano-- ha recordado que hay alternativas a estas municiones, como los proyectiles de humo M150, que tienen el mismo efecto y pueden reducir "drásticamente" el daño a los civiles.

"Israel debe detener de inmediato esta práctica y los Estados que le suministran armas, incluyendo municiones de fósforo blanco, deben suspender inmediatamente la asistencia militar y las ventas de armas e instar a Israel a dejar de disparar esas municiones en áreas residenciales", ha zanjado Kaiss.