HRW advierte de un posible crimen de guerra de Israel en el ataque que mató a la periodista Amal Khalil

Archivo - Varias personas asisten al funeral de la periodista libanesa Amal Khalil en Baissariyé, Líbano, a mediados de abril de este año. - Ali Hashisho / Xinhua News / Europa Press / Contac

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este jueves que el ataque del Ejército israelí de mediados de abril de este años que mató a la periodista Amal Khalil e hirió gravemente a su compañera, Zainab Faraj, en el sur de Líbano, es susceptible de ser considerado un nuevo crimen de guerra.

"El Ejército israelí afirma que no ataca a periodistas, pero los hechos y las pruebas demuestran que lo ha hecho en repetidas ocasiones. Amal Khalil y Zainab Faraj son las últimas víctimas de una larga serie de ataques de este tipo", ha recordado Ramzi Kaiss, investigador de HRW para Líbano.

La ONG ha puesto de relieve que "el continuo asesinato de periodistas" por parte de Israel "demuestra una descarada disposición a cometer atrocidades sin ningún temor a las consecuencias", tal y como ocurrió el pasado 22 de abril en Líbano, donde además de matar a Khalil atacaron deliberadamente posiciones civiles.

HRW ha concluido, tras analizar las grabaciones y consultar los testimonios de los testigos, que el Ejército de Israel "sabía o debería haber sabido que Khalil y Faraj eran civiles". Ambas fueron atacadas hasta en dos ocasiones en la ciudad de Tiro mientras cubrían el conflicto para el diario libanés 'Al Akhbar'.

En un primer momento, fue alcanzado un vehículo que circulaba delante de su coche, matando a dos personas, después fue el suyo el que fue atacado, lo que les obligó a refugiarse en un edificio cercano, que finalmente fue blanco del Ejército israelí, que impidió también los trabajos de rescate y de los equipos médicos.

El informe médico revela que Khalil falleció de un paro cardiaco, si bien presentaba una grave herida en la cabeza. "Las pruebas son claras de que Israel sabía o debería haber sabido que eran civiles, pero las atacó de todos modos e impidió que los paramédicos las rescataran durante horas", ha expuesto Kaiss.

La ONG ha instado a Líbano a poner de una vez por todas fin es estos abusos que Israel comete en su territorio y al resto de países a tomar las medidas oportunas para que no se repitan en el futuro. En ese sentido, ha reclamado a los principales socios de Israel --como son Estados Unidos, Reino Unido, o Alemania-- que dejen de suministrar armas, asistencia militar y apliquen las sanciones correspondientes.

El asesinato de Khalil cometido por el Ejército de Israel forma parte de una "práctica arraigada y documentada" en todos los conflictos en los que participa, incluido el de la Franja de Gaza, en donde los profesionales de los medios son atacados bajo peregrinas excusas de terrorismo, según ha advertido la organización estadounidense Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).