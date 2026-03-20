HRW recuerda a Hungría que sigue estando en el TPI y pide que arreste a Netanyahu si viaja el sábado

Archivo - Benjamin Netanyahu y Viktor Orbán - Europa Press/Contacto/Avi Ohayon/Israel Gpo

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ONG Human Rights Watch (HRW), especializada en el seguimiento de la situación internacional de los Derechos Humanos ha pedido a Hungría que arreste al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que podría visitar el país este sábado, dado que el mandatario sigue bajo orden de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI) y las autoridades húngaras están obligadas a detenerlo por mucho que hayan anunciado su retirada de la corte.

Hungría anunció en abril del año pasado su salida del Tribunal Penal Internacional horas después de que Netanyahu realizara su primera visita de estado al país desde el estallido de la guerra de Gaza y cuando el mandatario ya llevaba cinco meses bajo orden de arresto, junto a su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes contra la Humanidad y crímenes de guerra contra la población palestina en el enclave.

Sucede que Hungría todavía no está fuera del Tribunal. El anuncio de salida debe ir acompañado de una notificación por escrito al secretario general de la ONU para abandonar el tratado y, en cualquier caso, la retirada entra en vigor un año después del anuncio, según el artículo 127 del Estatuto de Roma, que estableció el TPI, por lo que el país seguirá siendo miembro hasta abril de este año.

Dada la situación actual, HRW pide a las autoridades húngaras que "detengan a Netanyahu si entra en territorio húngaro", como es su intención según informaron el pasado fin de semana desde su oficina al diario 'The Times of Israel', para acudir a la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), un evento tradicionalmente estadounidense que se ha extendido estos últimos años a los países aliados de la Administración Trump, como Hungría.

La investigadora de HRW especializada en temas de justicia internacional, Alice Autin, no solo ha recordado este procedimiento sino que ha avisado de las consecuencias de que Netanyahu regrese a Israel en libertad: "Hungría va a enquistar la impunidad ante los graves crímenes que se cometen en Palestina y traicionará una vez más a las víctimas a las que se les lleva negando la justicia desde hace demasiado tiempo".

Netanyahu viajó en abril del año pasado a Hungría desafiando la orden de arresto del TPI por crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco de las investigaciones por la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza. Entonces el Ejecutivo de Orbán puso en marcha la salida de Hungría del tribunal internacional.