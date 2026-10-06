En huelga de hambre otro destacado opositor en Túnez por las condiciones de su detención

Archivo - Manifestantes tunecinos protestan contra el presidente Kais Saied convocados por la oposición - Chokri Mahjoub / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Abdelhamid Jelassi, dirigente del partido tunecino Ennahda, ha iniciado este martes una huelga de hambre en protesta contra las condiciones de su detención, que tuvo lugar en febrero de 2023, en medio del aumento de la represión contra figuras críticas con el presidente, Kais Saied.

Así lo ha revelado su esposa, Monia Ibrahim Jelassi, que ha precisado que se trata de una huelga de hambre indefinida en la que el opositor, de 67 años, se abstendrá de tomar su medicación y de seguir cualquier revisión médica desde prisión, a pesar de su delicado estado de salud.

El anuncio llega después de una reciente visita de Monia a su marido, quien ha enviado una carta a las autoridades del centro penitenciario denunciando sus condiciones y solicitando "libros, televisión, cartas y contacto directo con su familia", habida cuenta del elevado aislamiento que enfrenta.

El próximo 18 de octubre se cumplirán 21 años desde que Jelassi, quien ha pasado temporadas entre rejas en distintas etapas de su vida, fuera encarcelado por primera vez, ha señalado Monia, recordando que su esposo contrajo cáncer desde prisión bajo mandato del entonces presidente Zine el Abidine ben Alí, si bien posteriormente se recuperó tras ser sometido a una operación ya en libertad.

Según Mounia, el dirigente de Ennahda no exige su liberación, sino el acceso a derechos básicos dentro de prisión: "Aceptamos la cárcel; solo dejadnos vivir como presos comunes", ha declarado, denunciando diferencia de trato entre los presos políticos y el resto de reclusos.

Jelassi, que cumple una condena de diez años de cárcel por presunta conspiración, se ha sumado así al líder del Frente de Salvación Nacional, Ahmed Najib Chebbi, y a su compañero de la formación islamista, Sahbi Atig, quienes iniciaron una huelga de hambre indefinida la semana pasada.

La oposición tunecina, aglutinada mayoritariamente en torno al Frente de Salvación Nacional, en el que está incluido Ennahda -que contaba con la mayoría en el Parlamento suspendido en julio de 2021-, ha denunciado una deriva autoritaria del presidente Saied.